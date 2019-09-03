قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة الصحة قدمت اللازم لتسهيل تسجيل الأدوية، وذلك ليتسنى للدولة بيعها في الخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أحاطت وزارة قطاع الأعمال، أنها في الطريق لتكوين منظمة إفريقية، حيث وقعت 6 دول من بينها مصر على هذه الاتفاقية، حيث يجب توقيع 15 دولة لإعلان إنشاء المؤسسة، حيث تهدف إلى الاعتراف المتبادل بالادوية المسجلة في الدول الأعضاء.

وعن حال سوق الدواء المصرية، أكد وزير قطاع الأعمال، أن بحوث الدواء ضعيفة للغاية، ما قلل قدرة مصر على ابتكار الأدوية: "لكن لدينا خبرة خبرة فنية كبيرة في تركيب الدواء وميزة نسبية سعرية كبيرة أيضًا، وبشيء قليل من التنظيم والتسويق، نستطيع زيادة صادرتنا 10 أضعاف، حيث تبلغ 800 مليون دولار، وهو رقم قليل للغاية".

وأردف أن الشركة القابضة للأدوية بحوزتها 8 شركات منتجة للدواء، حيث تحتاج إلى ضخ استثمارات قليلة نسبيًا، حتى تحصل على الترخيص من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن تسعيرة الدواء لم تكن تغطي تكلفته، ولهذا لم تقدم الحكومات السابقة على هذا الإجراء.