تحدث المهندس أسامة عبدالغني، رئيس مدينة العلمين الجديدة، عن تفاصيل إنشاء المدينة الجديدة، حيث ذكر أن هناك قرارا جمهوريا صدر في 2018 بتخصيص 14 كيلو مترا بواجهة شاطئية لمدينة العلمين الجديدة وبعمق 12 كيلو مترا، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية المنفذة لمدينة العلمين تعد هيئة اقتصادية مستقلة وتدير 34 مدينة والمحفظة الخاصة بها كبيرة تضم كل التسهيلات، موضحًا أن المكاتب الاستشارية التي عملت على تنفيذ مدينة العلمين الجديدة مصرية، ومر المخطط المبدئي بعدة مراحل حتى وصل إلى مرحلة المخطط الاستراتيجي.

وأضاف "عبدالغني"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن المدينة ستضم جانبا صناعيا وترفيهيا وسياحيا، وجارٍ تنفيذ 3 جامعات ومدارس كما أنه من المخطط أن تضم مدينة العلمين نحو 25 ألف غرفة فندقية، موضحًا أن المدينة ستنفذ على 4 مراحل، والمرحلة الأولى مساحتها أكبر من مساحة النوبارية بمحافظة البحيرة، وسيتم الانتهاء من أول مرحلة في 30 يونيو 2020.

وأشار رئيس مدينة العلمين الجديدة إلى أن المدينة الجديدة بها مكاسب اجتماعية واقتصادية وثقافية، ونحن في مرحلة إعداد الأسس التي نكسب من خلالها، حيث إن هناك تعاقدات مشروعات بمليارات في المدينة وتم صرف نحو 30 مليار جنيه لإنشاء المدينة ونضخ تلك الأموال في البنية الأساسية، مؤكدًا أن كل مناحي الحياة أصبحت لها وجود على أرض الواقع في مدينة العلمين.

وأوضح أن مدينة العلمين بها صناعة ويتم العمل في 5 قطاعات بالتوازي وهي السياحة والإسكان والتعليم والصحة والصناعة، كما يتم إنشاء الجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة السياحة والضيافة، كما أن بعض الجامعات في مدينة العلمين الجديدة جاهزة لبدء الدراسة بها في العام الدراسي المقبل.

وأكد أن المنطقة السياحية في مدينة العلمين الجديدة متواجدة داخل المنطقة التاريخية، وهناك تضافر جهود بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ أعمال تشييد هذه المدينة، مؤكدًا أن فكرة إنشاء المدينة قديمة منذ عام 2010 وكان مخطط تنفيذها بأن تكون بعيدة عن ساحل البحر الأبيض المتوسط، وظهرت فكرة ضم المنطقة الشاطئية لمدينة العلمين، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي هو صاحب فكرة ضم المنطقة الشاطئية إلى مدينة العلمين وقت توليه وزيرًا للإسكان، وتطورت الفكرة بعدما أصبح رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن مساحة المدينة 48 ألف فدان حتى الآن، وخريطة تنفيذ المدينة تعتمد على تصميم المدن الساحلية على مستوى العالم، وتم بدء البحث عن أنسب الطرق للتنفيذ، والمخطط المبدئي مر بعدة مراحل حتى وصل إلى مرحلة المخطط الاستراتيجي ثم المخططات التفصيلية التنفيذية، مؤكدًا أن هناك توجيهات لتطوير شمال غرب مصر بأكمله.