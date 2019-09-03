قال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي، إن الشركة تستهدف بحلول عام 2037 تحلية 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا.

وأضاف "معوض" خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية "DMC"، أن فقد المياه في الشبكات يأتي بسبب وجود 164 ألف كيلو متر للشبكات على مستوى الجمهورية وبها مواسير انتهى عمرها الافتراضي منذ 100 عام مضت، موضحا أن هناك فاقدا بسبب الزراعة من خلال "وصلات الخلسة" والتي يقوم عدد من المزارعين باستخدامها لري الأراضي.

وتابع: "الوضع في الجيزة سيتحسن، وتم افتتاح محطة جزيرة الذهب وأضافت 80 ألف متر مكعب من المنظومة، والبناء العشوائي يسبب ضغوطا على الشبكة".