قال الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان للمرافق والصرف الصحي، إن الصرف بالمناطق الريفية يعتبر واحدا من أكبر التحديات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى وجود 4000 قرية و30 ألف نجع وكفر وعزبة وتابع، يسكنها حوالي 51 مليون مواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن أعداد السكان في كل منطقة بالـ30 ألف منطقة ريفية تتراوح ما بين 800 و1200 فرد.

وتابع أنه حتى عام 2013 جرى تغطية 10% فقط من 30 ألف منطقة ريفية، لافتًا إلى أنه جرى تغطية 35% من المناطق الريفية خلال آخر 4 سنوات، بما يعني أنه تم إضافة صرف صحي بواقع ثلاثة أضعاف ونصف.

وقال إن الطرق التقليدية لتوصيل الصرف الصحي تكلفتها باهظة، وأوضح، أن وزارة الإسكان بدأت في الاتجاه إلى النظام اللامركزي، حيث سيجري فك التجمعات لتكون لا مركزية، وبالتالي يجري حل القرى المترابطة مع بعضها وذلك لفك الاشتباكات.

وأشار إلى أنه سيجرى ربط كل قريتين أو ثلاث قرى بهم نفس الظروف، بشبكة مركزية تنفصل عن شبكات القرى المجاورة؛ وهي الطريقة التي تتبع في الدول المتقدمة، حيث ستختصر حوالي 60% من الوقت والعملة الصعبة، كما سيجري الاعتماد على المنتجات المحلية مثل الخزانات وشبكات مواسير بلاستيك.