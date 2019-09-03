أكدت مصادر أمنية لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أنه جارٍ فحص الفيديوهات المتعلقة بالمشاجرة التي وقعت في منطقة الساحل الشمالي.

وقال "عامر"، خلال البرنامج، أن المصادر الأمنية أوضحت أنه جارٍ الآن جمع كل المعلومات الخاصة بالفيديو ومعرفة سبب المشادة وتوقيت تصوير الفيديوهات، وجمع معلومات عن الأشخاص الموجودين بالفيديو، والتبين من الواقعة بشكل دقيق.

وأضاف الإعلامي أن المصدر الأمني قال: "هنشوف فيه بلاغات تمت بشأن الواقعة دي، وهل فيه ناس عملت محاضر، وعلى أساس ده لو فيه أي مخطئ سيتم عقابه".

ويظهر في الفيديو مشاجرة بين عدد من الأشخاص بينهم شخص يركب سيارة فارهة ماركة "BMW"، وأثناء المشاجرة يقود هذا الشخص السيارة بسرعة ويصدم الواقفين أمام السيارة.

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وتجمع عدد كبير من المارة والسيدات المرتديات ملابس قصيرة في مكان يبدو أنه ساحة لانتظار السيارات، وتعالت صرخات النساء، واستمرت المشاجرة بين الحضور وراكبي السيارة ولم يتسن معرفة سبب المشاجرة وتفاصيلها حتى الآن.