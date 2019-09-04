"صحة الإسكندرية" تنظم حملة للكشف عن الإصابة بالطفيليات في القرى

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تنظم حاليا حملة لفحص مواطني بعض قرى الظهير الريفي لمحافظة الإسكندرية بمناطق المنتزة وشرق ووسط والعامرية وبرج العرب، وذلك فى الفترة من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وأوضح الدكتور هشام الفيشاوي مدير عام الإدارة، أنه يجرى جمع 1000 عينة براز بشكل عشوائي من المواطنين لفحصها ميكروسكوبيا للبحث عن الطفيليات بأشكالها المختلفة وأهما البلهارسيا والإسكارس والديدان الشريطية وغيرها من الطفيليات، حيث يتم البدء في علاج المصابين بالعقار المناسب فور ظهور النتائج.

وأضاف "الفيشاوى" أنه إذا ظهرت نسبة إصابة بالبلهارسيا تتجاوز 2% من عينات إحدى القرى فيتم تجريع العلاج لجميع سكان القرية، كما أن الإدارة تقوم بمخاطبة الجهات المعنية في حالة وجود مخالفات بيئية مثل عدم وجود صرف صحي أو مياه نقية للتعاون في ضبط الوضع البيئي للقرى للحد من الإصابات.