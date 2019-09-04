في مشهد مروع.. إعصار دوريان يقترب من فلوريدا بعد تدمير الباهاما

على الرغم من تراجع شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته أمس الثلاثاء.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون "قريبا بشكل خطر" من الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الـ36 المقبلة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ووصف زعيم المعارضة في الباهاما فيليب بريف ديفيز، الإعصار بأنه "مشهد مروع"، وذلك بعدما حلق بطائرة لخفر السواحل الأمريكي فوق أباكو.

وتسبب الإعصار دوريان في دمار واسع بجزر الباهاما، حيث قتل أحد أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص.