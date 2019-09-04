نائب غرفة مواد البناء: دخول الدولة في المشروعات حق أصيل لها

وصف الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، دخول الدولة في بعض المجالات الصناعية بأنه حق أصيل للدولة المصرية.

وأضاف الدسوقي خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن دخول الدولة وإقامتها لبعض المشروعات بمفهوم الاقتصاد الحر يساعد على ضبط الأسواق وتحقيق الأهداف المنشودة من تحقيق الخدمات والسلع المناسبة لمواطنيها.

وأوضح الدسوقي أن عددا كبيرا من الدول ينشئ بعض المشروعات من أجل مصلحة مواطنيها، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يشارك الدولة في مشروعاتها القومية التي توفر فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب، مشددًا على أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص علاقة تكامل وليست علاقة تنافس.