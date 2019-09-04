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أبطال ذهب الألعاب الأفريقية في ضيافة

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توقيع مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز مع سلطنة عُمان

توقيع مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز مع سلطنة عُمان

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتطوير محور المحمودية

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتطوير محور المحمودية

وزيرة الهجرة تلتقي سفير الفلبين لبحث تجربة بلاده في العمالة المغتربة

وزيرة الهجرة تلتقي سفير الفلبين لبحث تجربة بلاده في العمالة المغتربة

إيران تشترط الحصول على 15 مليار دولار مقابل الالتزام بالاتفاق النووي

إيران تشترط الحصول على 15 مليار دولار مقابل الالتزام بالاتفاق النووي

اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة بحفل حماقي

اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة بحفل حماقي

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