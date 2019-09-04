تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعتي اختفاء عروس وطالبة في ظروف غامضة بقرية بهادة مركز القناطر، حيث حررت أسرتيهما محضرين رسميين باختفائهما بمركز شرطة القناطر مطالبين بسرعة كشف مكان تواجدهما أو مصيرهما.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد عشماوي مدير مباحث القناطر الخيرية، بورود بلاغين باختفاء طالبة وربة منزل في ظروف غامضة بقرية بهاده دائرة المركز.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، حيث تبين اختفاء ربة منزل تدعى "ولاء . س . ر" متزوجة منذ 15 يوما، واختفاء طالبة أخرى تدعى "زينب . ف . ب"، ويجري فريق البحث عمليات تمشيط واسعة لكشف أخر ظهور للمختفيتين وهل حدث الاختفاء في وقت واحد أو أوقات متزامنة لتحديد مصيرهما للعثور عليهما وتسليمهما لأسرهم في أقرب وقت.