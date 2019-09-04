أوضح الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، أن محور التنمية البشرية للطالب وعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة، هو من أهم محاور خطة الجامعة للتطوير والغرض منها تنمية مهارات الكوادر لتصبح عضو فاعل في منظومة العمل.

وأكد خلال لقاءه بالمدرسين الذين منحوا درجاتهم العلمية من الخارج، إنه جرى إعداد مصفوفة تدريبية جديدة غير تقليدية، من خلال الدورات التدريبية المقدمة بمركز تنمية الموارد البشرية، لإعداد كوادر مدربة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وتعمل بآلية تدريس وآلية تقويم تقيس المهارات المُكتسبة من خلال الدورات للاستفادة منها لتحقيق خُطة الجامعة.

ولقت رئيس الجامعة إلى أهمية الناحية التعليمية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية بالتوازي والتدريب العملي الميداني، مشيرا لضرورة تنظيم رحلة علمية واحدة على الأقل في الفصل الدراسي الواحد بكل كلية وذلك تأكيدا على الاستفادة التطبيقية والتدريبية بأماكن التدريب الميداني.

ووجه رئيس الجامعة المدرسين إلى زيادة المشروعات البحثية، وخلق قنوات الاتصال مع العلماء والباحثين الدوليين والهيئات العلمية الأجنبية، مع وضع آليات للتواصل لتعزيز موقف ووضع جامعة قناة السويس علي الصعيد الدولي.

وأشار إلي دور الجامعة والتسهيلات التي تقدمها لعقد البروتوكولات واتفاقيات التعاون العلمي المشترك من أجل جذب الوافدين وإنشاء البرامج الدراسية المميزة، واستثمار الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

ودعا الدكتور رحمي للإبداع والابتكار ووضع أفكار خلاقة، من أجل التطوير مع وضع آليات تنفيذ هذه الأفكار والمشروعات، كما أكد علي وضع قاعدة بيانات موحدة للأجهزة داخل الجامعة مشيرا إلى أن الجامعة وضعت 954 جهاز على المنصة الإلكترونية للمجلس الأعلى للجامعات، وطالب بالتكامل والتعاون البحثي بين الكليات في استخدام هذه الأجهزة من حيث المتاح منها في بعض الكليات وغير المتاح، مع توفير منصة إلكترونية لأجهزة الجامعة بالكامل مع تحديثها بشكل دائم.

من ناحيتها طالبت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المدرسين الممنوحين من الخارج بالتعاون مع الجامعة، بعقد اتفاقيات مع الجامعات الدولية، والمؤسسات العلمية، من أجل تنفيذ البرامج الدراسية المشتركة، والمشروعات البحثية البينية والتنافسية، التي تعود بالنفع على الباحث والجامعة.

كما أكدت على أن الباحث والدراس المصري هو سفير جامعته بالخارج وناقلا لآخر ما وصل إليه العلم والمعرفة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شقيدف المُشرف العام علي قطاع شئون التعليم والطُلاب ومُدير مركز تنمية الموارد البشرية.