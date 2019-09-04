"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

إن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- حفل عزف صولو على البيانو في دار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 70 جنيهًا.

- عرض فيلم "أين الغزو القادم" للمخرج مايكل مور بملتقى المنيرة الثقافي الساعة 6 مساءً، والدخول مجانًا.

- عرض مسرحية "الذئب يهدد المدينة" على مسرح ستوديو ناصيبيان الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل فرقة المايسترو بقاعة النهار في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.

- حفل الملحمة المحمدية بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 37 جنيهًا.