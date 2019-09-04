تقدم فرقة "إنسامبلي ألما دي كورداس"، حفلا موسيقيا بالمسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 209 لاستقلال المكسيك، يوم 16 سبتمبر.

وتتكون الفرقة من 7 عازفين يتمتعون بالموهبة والإبداع قاموا بدمج الموسيقى الشعبية مع النغمات الكلاسيكية، تتمتع حفلاتهم بطابع شخصي منفرد ما يتيح لهم الفرصة للعزف في العديد من مهرجانات العالم، بالولايات المتحدة الأمريكية، والصين ولأول مرة بمصر.

وتم إنشاء الفرقة في عام 2015 فى ولاية أواخاكا، في جنوب غرب المكسيك، ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تجد لها مكانا بارزا بالوسط الفني بالرغم من حداثتها.

سيقام الحفل الموسقى برعاية سفارة المكسيك وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقاة المصرية، تعبيرا عن التضامن المشترك والتعاون المستمر بين مصر والمكسيك.