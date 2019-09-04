تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، اليوم، من ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص والتحفظ علي 500 كيلو لبن معد للبيع والتصنيع تحتوي على شوائب وحشرات صغيرة ذباب ومشكوك في صلاحيتها بمنطقه النهضه بالعامرية.

وضبطت مصنع أخر لتصنيع منتجات الألبان يحتوي على كميات من الكريمة اللباني، وكميات من المنفحة المستخدمة في تصنيع منتجات الألبان بكميات قدرها 250 كيلو كريمة ومنفحة غير مدون عليها أي بيانات إنتاج وصلاحية ومجهولة المصدر بمنطقة النهضه بالعامرية.

وقال "سعد الله"، إنه تم شن تلك الحملة لضبط الأسواق والتفتيش علي كافة الأنشطة التموينية والمصانع غير المرخصة، تحقيقا لشكوي استغاثة من أهالي منطقة النهضة من انتشار معامل الألبان غير الرخصة "معامل بير السلم".

وأكد أنه تم تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بتلك المصانع، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابه العامه للاطلاع والنظر والتصرف.