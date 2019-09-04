قلص بنك "يو.بي.إس"، اليوم، تقديراته للنمو العالمي وعوائد السندات الحكومية متوقعا بأن تُنهي العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مقياسا لتكاليف الإقراض العالمية، العام الحالي عند مستوى 1%.

وأضرت حرب تجارية عالمية مريرة بالنمو الاقتصادي العالمي وعززت توقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية كبيرة وأدت إلى انخفاض حاد في عوائد السندات هذا العام.

وقال بنك "يو.بي.إس"، في مذكرة حسب "رويترز"، إنه يتوقع في الوقت الراهن انخفاض النمو العالمي إلى 2.5% في الفصول المقبلة مقارنة بنسبة سنوية قدرها 3.2% في السابق.

وخفض البنك تقديراته لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% لعام 2019 و1.25% لعام 2020.

وكان يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 1.48 % اليوم.

وذكر البنك، أنه عدل أيضا توقعاته لعوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بالخفض بمقدار 55 نقطة أساس إلى -75 نقطة أساس بنهاية عام 2019 وبمقدار 60 نقطة أساس إلى -50 نقطة أساس بنهاية عام 2020، ويجرى تداول السندات الألمانية حاليا عند -0.68%.

كما قلص البنك توقعاته بشأن عوائد سندات أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.

ويتوقع البنك انخفاض عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.25% بنهاية العام وتداولها عند مستوى 0.75% بنهاية 2020، انخفاضا من التقديرات السابقة عند 1.00% و1.30% على التوالي، ويجري تداول السندات الحكومية البريطانية حاليا عند 0.45%.