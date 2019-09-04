أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطيد الوحدة الوطنية، مؤكداً أنَّ زيارات الرئيس السيسي للكنسية في عيدها لعبت دورًا محوريًا في إرساء وتثبيت مبادئ الوحدة الوطنية، وكانت أولى خطوات حصار الدولة لـ"فتنة الإخوان"، مشيرا ًإلى أنَّ المسلمين كانوا يفرحون بتلك الزيارات، بل ويحرصون على تهنئة الأقباط في عيدهم.

جاء ذلك خلال كلمة محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بجلسة "الإعلام وخطاب الكراهية"، المنعقدة على هامش فاعليات ثاني أيام مؤتمر "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية.. رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات"، الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية في محافظة الإسكندرية.

وشرح مسلم، أنَّه بفضل جهود الرئيس السيسي في تثبيت أركان الوحدة الوطنية، تمر مصر حاليًا بأفضل أوقاتها، مؤكّدًا أنَّ ذلك كان له بالغ الأثر في تراجع خطاب الكراهية مقارنة بالفترة الماضية؛ خاصة الفترة التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية الحكم.

وأضاف مسلم، أنَّ الفترة الماضية أدرك المواطنون خلالها أنَّ خطاب الكراهية لا يستهدف المسلم والمسيحي فقط؛ بل الوطن بالكامل، وعليه شعر الجميع بالخوف على وطنهم، فتراجعت حدة الكراهية بشكل كبير.