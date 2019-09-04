أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تثبيت أركان الوحدة الوطنية، مبينًا أنَّه بفضل تلك الجهود تمر مصر حاليًا بأفضل أوقاتها، وأكد أنَّ ذلك كان له بالغ الأثر في تراجع خطاب الكراهية مقارنة بالفترة الماضية؛ خاصة الفترة التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية الحكم.

خطاب الكراهية لا يستهدف المسلم والمسيحي فقط بل الوطن بالكامل

وأضاف مسلم خلال كلمته بجلسة "الإعلام وخطاب الكراهية"، المنعقدة على هامش فاعليات ثاني أيام مؤتمر "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية.. رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات"، الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية في محافظة الإسكندرية، أنَّ الفترة الماضية أدرك المواطنون خلالها أنَّ خطاب الكراهية لا يستهدف المسلم والمسيحي فقط؛ بل الوطن بالكامل، وعليه شعر الجميع بالخوف على وطنهم، فتراجعت حدة الكراهية بشكل كبير.

وسلط مسلم، الضوء على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطيد الوحدة الوطنية، مبينًا أنَّ زيارات الرئيس السيسي للكنسية في عيدها لعب دورًا محوريًا في إرساء وتثبيت مبادئ الوحدة الوطنية، متابعًا أنَّ المسلمين كانوا يفرحون بتلك الزيارات بل ويحرصون على تهنئة الأقباط في عيدهم.

وتابع رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنَّ "الإحساس بالخطر جعل العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد ترتبط أكثر فأكثر من أجل الحفاظ على الوطن".