مسلم يهاجم الإخوان: "اللجان الإلكترونية" للتنظيم الإرهابي تستهدف زعزعة الاستقرار

هاجم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، تنظيم "الإخوان" الإرهابي، مؤكّدًا أنَّه استهدف جميع المواطنين دون تفرقة بين مسلم أو مسيحي، قائلاً إن "كل من هو ليس إخوانياً كان على قائمة الاضطهاد، بل وتبين أنَّ التنظيم الإرهابي كان طرفًا أساسيًا في تخريب العلاقة بين المسلم والمسيحي".

مرسي العياط لم يبن مسجدًا واحدًا طيلة فترة حكمه

وواصل "مسلم"، هجومه على أسلوب جماعة الإخوان الإرهابية لزعزة استقرار الوطن، مبينًا أنَّها لجان التنظيم الإلكترونية تستهدف زعزعة الاستقرار، وتأويل أي هجوم إرهابي لمصالحهم السياسية عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الدولة واختلاق المشاكل بين أبناء المجتمع الواحد.

وتابع رئيس تحرير "الوطن"، أنَّ محمد مرسي العياط رئيس تنظيم "الإخوان" الإرهابي لم يبن مسجدًا واحدًا طيلة فترة حكمه، التي شهد وصل فيها خطاب الكراهية حد الذروة.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "الإعلام وخطاب الكراهية"، المنعقدة على هامش فاعليات ثاني أيام مؤتمر "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية.. رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات"، الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية في محافظة الإسكندرية.