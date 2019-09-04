أعلن محافظ اللواء عبدالمجيد صقر، اليوم، توحيد الزي المدرسي علي جميع مدارس الإبتدائية والإعدادية والمدارس الخاصة بداية من العام الدراسي المقبل.

جاء قرار المحافظ خلال اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن ، وممثلا للقوات المسلحة وقيادات التربية والتعليم.

وفي اللقاء اتخذ اللواء عبد المجيد صقر عدة قرارات لانتظام العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكلف مدير الابنية التعليمية المهندس علاء بطاح بسرعة استكمال توريد المقاعد المدرسية وتوزيعها علي المدارس.

وكلف المحافظ مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحالة المرورية ومنع التكدس المروري أمام المدارس، وتكليف رؤساء الاحياء برفع الاشغالات والتعديات ونقل صناديق القمامة من أمام المدارس إلى أماكن أخرى.

وكلف مدير عام التربية والتعليم بتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وعمل خطة لزيادة مجموعات التقوية لتلاميذ الابتدائية والاهتمام بمشروع القرائية بالمدارس، والاهتمام بنظافة المدارس من الداخل ونظافة دورات المياه وتعيين مشرف لها.

وتكليف مديرية التربية والتعليم بتوفير اجهزة البصمة لضبط عملية الحضور والانصراف للمدرسين ومديري المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية وتطبيقه علي جميع مدارس السويس، مكلفا السكرتير العام بتشكيل لجان للمرور على المدارس وعمل تقارير لانتظام الحضور والانصراف لهيئة التدريس بكل مدرسة.

وكلف المحافظ ادارة الحماية المدنية بمراجعة جميع وسائل السلامة المهنية بجميع مدارس السويس.

واكد صقر على مرفق النقل الداخلي بتوفير وسائل مواصلات وزيادتها للمدن الجديدة وعيون موسي بداية من العام الدراسي .

وتكليف مدير عام الكهرباء بتشكيل لجنة للمرور علي جميع المدارس لمراجعة صناديق وعلب الكهرباء بالمدارس، وتكليف جهاز الإنارة العامة بالتنسيق مع الأحياء لإنارة الأعمدة المحيطة بالمدارس.

وكلف مدير عام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بمراجعة جميع غرف التفتيش وخطوط الصرف الصحي بالمدارس والاستجابة السريعة لأي بلاغات ترد من غرف عمليات المحافظة والاحياء للإبلاغ عن عدم وجود أغطية لغرف تفتيش الصرف الصحي المنتشرة بشوارع السويس حفاظا على أرواح المواطنين.

وكلف صقر اللجنة المشكلة من مديرية التموين والتربية والتعليم والصحة والطب الوقائي باستلام الوجبة المدرسية وتوزيعها فورا، مؤكدا على اللجنة باستلام الحصة اسبوعيا.

وأكد المحافظ على مدير عام التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح لبث روح الوطنية والانتماء وحب الوطن لدي الطلاب، وإعداد مسابقات وأنشطة مدرسية لجميع التخصصات الدراسية.