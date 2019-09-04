مرت إدارة صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، على مختلف المدارس والمعاهد بالمحافظة للتأكد من الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحريق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب بجميع المباني الإدارية والدراسية، وعدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي على شبكة المياه العمومية داخل المدارس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف المرور على المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الشرقية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، وعدم وجود أي سلبيات تضر بالصحة العامة لطلبة المدارس وخاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هناك تعاون كامل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية وفضيلة شيخ الأزهر لتوفير كافة الإمكانيات حفاظا على الصحة العامة للتلاميذ.