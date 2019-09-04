حقق الجنية مكاسب بقيمة 4 قروش في بنكي "كريدي أجريكول" و"التجاري الدولي" وذلك في نهاية التعاملات، اليوم، مقابل الدولار الذي تراجع بقيمة 4 قروش خلال ساعة ليباع بـ16.46 جنيه، مقابل 16.56 جنيه للشراء وهو السعر الأقل مقارنة بباقي البنوك لبيع وشراء الدولار.

فيما استقر في عدة بنوك بالمقارنة بمنتصف التعاملات اليوم منها: "الأهلي المتحد، ومصر، والأهلي المصري المصري الخليجي، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، مصر إيران للتنمية، عودة، الأهلي اليوناني، hsbc"، ليباع بـ16.58 مقابل 16.48 جنيها للشراء.

واحتفظ مصرف أبو ظبي الوطني، بقائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار ليباع بـ16.62 مقابل 16.54 جنيه.