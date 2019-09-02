سعر الدولار اليوم في مصر

استمر سعر الدولار في حالة الاستقرار في ثاني أيام تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وتستعرض "الوطن" لقرائها متوسط سعر بيع وشراء الدولار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.