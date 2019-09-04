أعلنت وزارة البيئة جمع نحو 1076 طن قش أرز وتحرير 3 محاضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات، في إطار جهود وزارة البيئة وفروعها الإقليمية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة.

ونفذت الوزارة حملات مرورية لفحص عوادم المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شهدت فحص 708 سيارات، وتبيّن مطابقة 590 مخالفة واتخذت الإجراءات اللازمة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت الصناعية، انتهت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة من التفتيش على 127 منشأة صناعية، تبيّن مطابقة 50 منشأة منها، وتوقف 39 منشأة عن العمل، ومخالفة 38 منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، ووصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة لـ3 تم التعامل معها وتوجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

كما انتهت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز أمس، من تنفيذ 38 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه، وتتابع غرفة العمليات المشكلة بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.