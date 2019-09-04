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بالكروشيه والبترون.. طبيبة تخلد وجه والدها في لوحة بحجم الجدران: "كان تحدي"

بالكروشيه والبترون.. طبيبة تخلد وجه والدها في لوحة بحجم الجدران: "كان تحدي"

اتحاد العمال يُنهي عمل "كوثر" بسكرتارية المرأة ويكلف "النقيب" لمدة شهر

اتحاد العمال يُنهي عمل "كوثر" بسكرتارية المرأة ويكلف "النقيب" لمدة شهر

"صحة سوهاج" تنفي ما تردد عن إصابة 10 أشخاص في هجوم للذئاب على طما

"صحة سوهاج" تنفي ما تردد عن إصابة 10 أشخاص في هجوم للذئاب على طما

غدا .. وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى بالمنطقة اللوجستية في طنطا

غدا .. وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى بالمنطقة اللوجستية في طنطا

قبول 305 طالب بمدارس التمريض في الفيوم

قبول 305 طالب بمدارس التمريض في الفيوم

دبلوماسية مخضرمة.. أسماء عبدالله أول أمرأة مرشحة لتولي خارجية السودان

دبلوماسية مخضرمة.. أسماء عبدالله أول أمرأة مرشحة لتولي خارجية السودان

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الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

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