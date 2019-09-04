دبلوماسية مخضرمة.. أسماء عبدالله أول أمرأة مرشحة لتولي خارجية السودان

أسماء محمد عبدالله، الدبلوماسية السودانية السابقة، يتداول اسمها بقوة لتكون أول امرأة في منصب وزير الخارجية في السودان، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقع الاختيار على أسماء عبدالله من قبل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الذي يختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

عدد من المناصب تقلدتها السفيرة السودانية، حيث ذكرت "الشرق الأوسط" اللندنية أنها وصلت إلى درجة "وزير مفوض"، كما أنها عملت نائبة مدير دائرة الأمريكيتين الخارجية، ثم عملت في عدد من سفارات السودان بالخارج من بينها النرويج.

بداية السبعينيات شهدت التحاق أسماء عبدالله بالسلك الدبلوماسي رفقة فاطمة البيلي، ليكونا أول سيدتين تلتحقان بالسلك الدبلوماسي وكان ذلك في العام 1971، حسب موقع "أخبار السودان"، وتدرجت في السلك الدبلوماسي، إلا أنها في العام 1990 أحيلت للصالح العام، وعملت في عدد من البعثات الدبلوماسية منها استوكهولم والرباط وعملت في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، واستقرت بالمغرب برفقة زوجها لفترة زمينة ثم عادت للخرطوم وفتحت مكتب للترجمة.

يكشف رئيس الوزراء السوداني الجديد عن أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير خلال 48 ساعة، وفق ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الثلاثاء، بعد معضلات واجهتها المرحلة الانتقالية.

كان من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة الذي تولى مهامه الشهر الماضي، الأربعاء، أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة.

لكن جرى تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة لإجراء مزيد من المباحثات بشأن المرشحين الذين اقترحتهم الحركة الاحتجاجية.