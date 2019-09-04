فاجعة كبرى استيقظت عليها أسرة تعيش في منطقة العجمي بالإسكندرية، عندما التهم جهاز مفرمة اللحمة الكهربائية أصابع طفلهم الوحيد صاحب الـ3 سنوات، أثناء لعبه، تلك الرواية التي أثارت استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوقع بعضهم اللوم على والديه نتيجة إهمال نجلهم.

والدة الطفل: "ابني كان بيلعب وحركته كتيرة".. ويحتاج عملية تكلفتها 15 ألف جنيه لإنقاذ ذراعه

منى صابر، 32 عامًا، والدة الطفل عمر محمد إبراهيم، روت تفاصيل الواقعة لـ"الوطن"، قائلة إنها كانت أدوعت ابنها عند إحدى أقاربها، قبل 8 أيام، وفي أثناء تشغيل قريبتها لجهاز المفرمة الكهربائية، فوجئت بإدخال الطفل ذراعه الأيسر به أثناء لعبه؛ حيث كان على مقربة من الجهاز.

وأضافت والعيون تملأ عينيها: "قريبتي كانت بتاخد بالها منه وحطاه قدام عنيها، وللأسف ابني كان بيلعب وحركته كتيرة"، مشيرة إلى أن جهاز مفرمة اللحمة الكهربائي التهم نحو 3 أصابع.

وتابعت أنهم على الفور توجهت الأسرة إلى طوارئ مستشفى مبرة العصافرة بالكيلو 21 بالإسكندرية لإنقاذ حالته، حيث أبلغهم الطبيب المختص بضرورة إجراء عملية جراحية لتعزيز عملية الدورة الدموية وتسليك الشرايين في الذراع، مؤكدة أن ذراع طفلها لا يتحرك بعد الحادث.

وأردفت: "الدكتور طلع ايده من المفرمة بالعافية، ودلوقتي الدم مبيوصلش لذراعه، وهناك إصبع مقطوع يحتاج إلى بتر".

وتابعت: "تكلفة العملية الجراحية لا تقل عن 15 ألف جنيه، فيما بدأ المستشفى جمع التبرعات المادية لإنقاذ طفلها الوحيد خلال الـ48 ساعة المقبلة".