تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة التابع لأحد الشركات الخاصة ببرج العرب، وذلك دون وقوع إصابات.

تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية ومديرية أمن الإسكندرية إخطارا بالحريق وتحركت سيارات الإطفاء ومعدات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق منعا لانتشاره للمصانع المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة المختصة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وأكد الدكتور محمد عرابي رئيس هيئة مرفق الإسعاف في الإسكندرية، لـ"الوطن" إنّه فور ورود بلاغ الحادث جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.