أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، عن استئناف الفنان الكبير عادل إمام، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "فلانتينو"، أمس، تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل.

ونشر قمر صورة لإمام ونجله المخرج رامي إمام من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلاً: "إمبارح في أثناء تصوير مسلسل فلانتينو.. يا رب اكتب لنا الخير وادينا على قد تعبنا".

وكان مسلسل "فلانتينو"، توقف تصويره قبل أشهر عدة، بعد قرار الجهة المنتجة بخروجه من سباق دراما رمضان الماضي، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري وكوكبة من النجوم.