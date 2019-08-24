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أبطال العالم لليد في ندوة

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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ في جاﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ في جاﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ

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تستقبل قمة "السبع الكبرى".. بيارتيز مدينة ريفية تحولت إلى قبلة للسياح

تستقبل قمة "السبع الكبرى".. بيارتيز مدينة ريفية تحولت إلى قبلة للسياح

القليوبية تطلق مبادرة تجميل الريف "قريتنا حلوة بينا " بالجهود الذاتية

القليوبية تطلق مبادرة تجميل الريف "قريتنا حلوة بينا " بالجهود الذاتية

هواوي تتحدى قيود الحظر الأمريكي: "أنشطتنا لم تتأثر"

هواوي تتحدى قيود الحظر الأمريكي: "أنشطتنا لم تتأثر"

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