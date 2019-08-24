تحدث الفنان رشوان توفيق، عن علاقته بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة.

وقال توفيق: "بعتبره زي ولادي، وأول مرة شفته كنت بعمل مسرحية نرجس مع سهير البابلي، وكنا بنعمل البروفة دخل علينا وكان شكله جميل، وأستاذنا مخرج المسرحية عبدالرحيم الزرقاني قالي الولد ده كويس".

وأضاف، أنه قدم الفيشاوي إلى الجمهور، حيث جسد الفيشاوي نفس الدور الذي جسده الفنان الراحل رشدي أباظة في فيلم "لا أنام".

وتابع: "بحب فاروق، عمره ما أذى حد أبدًا، كان بيحب الدنيا والحياة وكان إنسان جميل".

كما تطرق توفيق، للحديث عن النجم عادل إمام، وقال: "لم يأتِ قبله ولن يأتِ بعده في الكوميديا والدراما، نجيب الريحاني كان فيلسوفًا ولكنه لم يجسد دورًا كالذي جسده إمام في فيلم الهلفوت، وكانت أول مسرحية شارك فيها من بطولتي، وكان دوره 4 كلمات بس وكانت الصالة بتصرخ من الضحك".