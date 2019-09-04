غادر وفد من النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى ورئيس المكتب الفني بالنقابة إلى دولة تنزانيا لحضور عدة مؤتمرات واجتماعات حول التعاون الهندسي والاقتصادي الأفريقي، والمقرر انعقادها بتنزانيا في الفترة من الأربعاء 4 سبتمبر إلى السبت 7 من سبتمبر الجاري.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار تأكيدها على مواصلة الطريق لتوطيد العلاقات مع أفريقيا، موضحة أن الوفد ضم كل من المهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الدولية بنقابة المهندسين والمهندس أحمد باشا، عضو لجنة العلاقات الدولية "محور أفريقيا".

وتولي نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، الملف الأفريقي اهتماما خاصا حيث عقدت النقابة عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول الأفريقية منها رواندا وأوغندا وتنزانيا، واستضافت النقابة فعليا عددا من مهندسي هذه الدول وقامت بتدريبهم بأعلى مستوى".