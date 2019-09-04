التقى الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، بوفد شركة عالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، لشراء شاشات ذكية، والتعرف على مميزات هذه الشاشات ومدى الاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.

وقال نائب رئيس الجامعة، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن هذه الشاشات تساهم في سد العجز في أعداد أعضاء هيئة التدريس، وأنه يمكن توصيل الشاشة بأكثر من قاعة تدريسية، وتستهدف دائما الإرتقاء بالعملية التعليمية، والسعي نحو تطويرها بأفضل شكل ممكن من خلال خلق حالة من التواصل بين الأساتذة والطلاب حتى يكون التعليم أكثر تفاعلا وإيجابية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه الشاشة تساعد في سهولة وصول المعلومة للطالب وكذلك قياس مدى تفاعل الطلاب وتركيزهم أثناء المحاضرات، وذكر أن الشاشة تدعم إمكانية الفيديو كونفرانس، والتي تساعد في سهولة التعليم، ويترواح حجم الشاشة بين 65 إلى 86 بوصة.