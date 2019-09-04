بدأ بنك "إتش إس بي سي - مصر" التعامل باليوان الصيني لعملائه من الشركات، بعد حصوله على موافقة البنك المركزي المصري.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن القرار يأتي بناء على النمو القوي لحركة التجارة بين مصر والصين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 27.7% عن عام 2017.

وأضاف: "يمكن أن يساعد تداول باليوان الصينى الشركات المصرية على حصولها على شروط أفضل عند ممارسة الأعمال التجارية مع الصين".

وأكد ياسر يحيى، رئيس الأسواق العالمية ببنك "إتش إس بي سي مصر"، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من العملاء بالعملة الصينية، وإن البنك يقدم حلولا ً كاملة لإدارة تدفقات العملات الأجنبية والتسويات التجارية باليوان الصيني.

وأوضح أنه أصبح للشركات التي لديها تعاملات باليوان الصيني إمكانية التحوط الطبيعي للمدفوعات والمستحقات وكذلك الأصول، بالإضافة إلى حلول التحوط ضد تقلبات أسواق العملات الأجنبية الآجلة وكذلك الخيارات.

من جانبه قال حلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية بالبنك، إن الشركات في جميع أنحاء العالم تسعى للاستفادة من المرحلة التالية من استراتيجية الصين لتعزيز روابطها مع شركاءها التجاريين، مضيفا أن استخدام اليوان الصينى سيؤدي إلى فوائد متعددة لأنه يقلل من مخاطر الصرف الأجنبي، ويحسن السيولة وإدارة النقد ويسهل التجارة مع الموردين والعملاء في الصين الذين يفضلون السداد باليوان الصيني.

وقال جاك إيمانويل بلانشيه، المدير العام بمجموعة بنك "إتش إس بي سي"، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذيل لبنك "إتش إس بي سي - مصر"، إن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر شهدت دفعة غير مسبوقة في عام 2018، وإن مبادرة الحزام والطريق ستتفتح فرص هائلة لعملائنا في مصر، ونتطلع إلى تزويدهم بخدمات متميزة عبر التمويل والاستشارات وإدارة المخاطر والمعاملات المصرفية".