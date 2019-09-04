ضبطت قوات حرس الحدود، 30 كيلوجراماً لجوهر الحشيش المخدر و309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، فضلاً عن اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر مساحتها بـ14 قيراطاً و8 كيلوجرامات لبذور البانجو المعدة للزراعة.

مصادرة 100 لتر "أسيتون" تُستخدم فى تصنيع المتفجرات و30 كيلو حشيش وإحباط تسلل 217

كما ضبطت القوات، خلال الشهر الماضى، بحسب تقرير، اليوم، قاذفتى «آر بى جى»، وبندقية قناصة وبندقيتين آليتين، و2 رشاش متعدد، وبندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، وأكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة، و4 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و2 نظارة ميدان، و626 هاتفاً محمولاً مهرباً، وضبط 19 جهازاً للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من 6.5 طن للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و95 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها على مواد مسرطنة، و3400 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.

ونجحت القوات فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ217 فرداً من جنسيات متنوعة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على 76 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فرداً من المهربين والخارجين على القانون، وجرت إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.