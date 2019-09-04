عاجل.. إيداع المتهم بقتل أمين شرطة الزمالك مستشفى العباسية

استجابت محكمة جنايات القاهرة لطلب نيابة قصر النيل بإيداع المتهم بقتل أمين شرطة الزمالك، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لمدة 45 يوما تحت الملاحظة؛ لتوقيع الكشف عليه وبيان مدى صحة قواه العقلية.

واستشهد أمين الشرطة بطعنات شخص يستقل سيارة مرسيدس في منطقة الزمالك بالقاهرة، حسبما جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي باشرت التحقيق في الواقعة، حيث تبين أن الشاب مرتكب الجريمة "مهتز نفسيا".

وجاء في المعاينة وتفريغ الكاميرات أن الشاب المنسوب إليه تهمة القتل العمد، كان يستقل سيارة مرسيدس، ونزل منها وتوجه ببطء نحو أمين الشرطة وأخرج سكينا وسدد له 4 طعنات، وفر هاربا.

مهتز نفسيًا يطعن أمين شرطة في الزمالك

بداية القصة تعود، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مهتز نفسيا طعن أمين شرطة معين خدمة بمنطقة الزمالك، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، السبت الماضي، ما أسفر عن إصابته، حيث قام أمين الشرطة بمطاردته وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه.

مصادر أمنية: تم القبض على المتهم تمهيدًا لإحالته للنيابة

وقالت مصادر أمنية إن أمين الشرطة كان يباشر مهام عمله في تسيير حركة المرور في منطقة الزمالك، وفوجئ بأن المتهم يطعنه بسكين من الخلف، وتمكن بمعاونة المارة قبل أن تسوء حالته الصحية من الإمساك به، وبعدها حضر مجموعة من زملائه في أماكن قريبة منه وتحفظوا على المتهم لحين وصول قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل لتسلمه.

وأضافت المصادر أن المتهم مهتز نفسيا وأن ذلك ظاهر على تصرفاته، وتجرى عملية استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض "سكين".

وفاة أمين الشرطة المصاب في حادث طعن الزمالكتوفّى أمين الشرطة متأثرا بإصابته عقب نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه للطعن.

تشييع جثمان أمين الشرطة في جنازة مهيبة

وشيَّعت قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من فجر أمس، جثة أمين الشرطة، حيث نظمت له جنازة عسكرية مهيبة.