بينها حجزه بمستشفى الأمراض العقلية.. سيناريوهات عقوبة قاتل أمين شرطة الزمالك

حادث مأساوي شهدته منطقة الزمالك بالقاهرة، بعدما استشهد أمين الشرطة إثر تعرضه لطعنات من قبل شخص يستقل سيارة مرسيدس، حسبما جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي باشرت التحقيق في الواقعة، حيث تبين أن الشاب مرتكب الجريمة "مهتز نفسيا".

وقال المتهم في التحقيقات: "هاتف جاني في المنام وقالي غز أي حد عشان أخلص من اللي بيغزني وأعرف أنام.. ركبت العربية بتاعتي وهي مرسيدس 2019 وأول ما خرجت من الشارع اللي ساكن فيه لقيت أمين الشرطة واقف قدامي نزلت من العربية ومسكت السكين اللي جبتها من المطبخ وضربته".

وعن العقوبة القانونية المتوقعة على مرتكب حادث الطعن لأمين الشرطة، قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون العام، إنه في حال ثبوت أن المتهم ارتكب جريمته وهو فاقد لقواه العقلية والنفسية فلا مسؤولية قانونية عليه على الإطلاق، ويوضع في مستشفى الأمراض العصبية والنفسية لحين شفائه.

وأضاف سالم لـ"الوطن"، أنه إذ ثبت أن هناك شخصا ما استغل حالته النفسية والعصبية وحرضه على ارتكاب هذه الجريمة، فالمسؤولية القانونية تقع على المحرض كاملة.

"هاتف في المنام قال لي غز أي حد".. اعترافات جديدة لقاتل أمين شرطة الزمالك

وأكد أستاذ القانون العام، أنه إذ شكت جهات التحقيق في وجود مرض نفسي أو عصبي للمتهم يفقده الأهلية الجنائية، فتصدر جهات التحقيق أمرا بتحويل المتهم للطب الشرعي ويستمر تحت الملاحظة لمدة 45 يوما، وفي نهايتها تضع جهات الفحص تقريرها حول إذا كان كامل الأهلية القانونية أو فاقدا لها.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت أنه يدعي المرض فتوجه له تهمة القتل العمد وتكون عقوبتها الإعدام شنقا.

وأظهرت المعاينة وتفريغ الكاميرات أن الجريمة استغرقت 120 ثانية، وأن أمين الشرطة طارد المتهم عقب طعنه مستقلا دراجة نارية، إلا أنه لم يتحمل مطاردة المتهم من آثار الطعنات وتوقف، وفي ذلك التوقيت تمكن الأهالي من ضبطه وحضرت الشرطة التي تحفظت على المتهم، وتم إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وتم نقل أمين الشرطة إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله بدقائق.