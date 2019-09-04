قال علي عبدالخالق، والد محمد علي الهارب بإسبانيا والذي يروج شائعات ضد الدولة المصرية، إن نجله لا يشتكي من أي شيء ويمتلك قصرا بمارينا ثمنه 35 مليون جنيه وأهداه للفنان محمد رمضان بـ10 ملايين جنيه فقط.

وأضاف عبدالخالق، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "وعنده برضو زي قصر مارينا في الرحاب ومدينتي، وكل دا ماجبنهوش من الهوا ومشتغلناش برا الجيش، على عكسي أنا اللي كان ليا شغل خاص برا الجيش، لكن إبراهيم ومحمد ولادي اشتغلوا في الجيش والنعمة اللي هما فيها دي من الجيش".

وبكى عبدالخالق، قائلا: "محمد كان غالي عليا جدا، وأنا ندمان بسبب اللي حصل دا، مش قادر أصدق، إحنا مثال للوطنية، ومش مصدق إن دا حصل".