أحمد موسى عن هزيمة الأهلي من بيراميدز: الحكم السبب وأزارو ضيع 800 هدف

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أسفه وحزنه الشديد لهزيمة النادي الأهلي، أمس، أمام بيراميدز وتوديعه كأس مصر، بعد هزيمته أمس بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "موسى"، أن حكم مباراة أمس جهاد جريشة لم يكن في حالته وأنه ظلم الأهلي في التحكيم وأدى إلى خروجه من كأس مصر، مؤكدا في الوقت ذاته أن المدير الفني للنادي الأهلي لاسارتي تمت إقالته وهو الجهاز المعاون له بعد مطالبة الجماهير بها.

وأعرب عن أمنياته باستقرار الأوضاع داخل النادي الأحمر وإعطاء بعض اللاعبين الفرص الجديدة، مؤكدًا أنه بالرغم أن أي مدرب يتمنى تدريب فريق بمكانة الأهلي إلا أنه تم الاستقرار على تعيين محمد يوسف كمدير فني مؤقت، كما أن لاسارتي لم يتنازل عن مستحقاته ويريد أخذ الشرط الجزائي كاملًا.

وأشار الإعلامي إلى أن اللاعب وليد أزارو سجل خلال مسيرته في النادي الأهلي حوالي 15 هدفا، ولكنه كثير ما يضيع الفرص السهلة، "أزارو سجل 15 هدفا ومضيعله أكتر من 800 هدف"، مؤكدا ضرورة دعم الفريق دون "طبطبة".