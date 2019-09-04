نشطت عمليات الإغاثة، اليوم، لإجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في جزر الباهاماس التي ضربها الإعصار "دوريان" بقوة، وسجل دمارا كبيرا في أرخبيل الكاريبي حيث قضى على 7 أشخاص بحسب حصيلة غير نهائية، ولحقت أضرار جسيمة بمنازل جراء قوة الرياح، وظلت مدارج مطار فريبورت الدولي تحت المياه، الأمر الذي جعل عمليات الإغاثة أكثر صعوبة، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

وسجل دمارا هائلا في "باهاماس" بحسب صور جوية، وخسرت مئات المنازل سقوفها فيما غمرت المياه السيارات وتحطمت المراكب، وأرسل خفر السواحل الأمريكيون مروحيات إلى الأرخبيل لنقل المرضى، وشاركت البحرية البريطانية أيضا في تلك العمليات، فيما أوضح "الصليب الأحمر" أن الأضرار طالت نحو 13 ألف منزل.