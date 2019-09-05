بن زايد: الإمارات في خندق واحد مع السعودية في مواجهة التحديات

قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، إن الإمارات تقف بقوة مع السعودية "في خندق واحد".

وأضاف بن زايد، خلال افتتاح حديقة "شهداء حرس الرئاسة" في معسكر محوي، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم، أن "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

وأوضح أن التضحيات التي قدمها شهداء الإمارات في سبيل الدفاع عن الحق والواجب، تعد مبعث فخر واعتزاز وأوسمة شرف وعز لأبناء الإمارات جميعا جيلا بعد جيل.

وتابع: "التحديات التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات صغيرة أو متوسطة أو صعبة، والدولة التي تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسارا مثل مسارات الدول المتقدمة عليها أن تتجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة".

وأردف: "مشاركتنا في التحالف العربي وتصدينا للتحديات جعل دولة الإمارات أقوى وإصرارها أكبر وإدراكها أوسع في مواجهة الصعاب".

وعقب ولي عهد أبو ظبي، على حادث صافر في مأرب، قائلًا: "دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة"، مضيفا: "خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميما، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".