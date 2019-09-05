تعامل معها بصفته صيدلي.. ميرنا تكشف لـ"الوطن" كواليس تكريمها من البابا

كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماع الأربعاء طالبة كلية الصيدلة ميرنا حسني فخري، لفوزها بالمركز الأول على العالم خلال في مسابقة clinical skills العالمية برواندا، في شهر أغسطس الماضي.

وقالت ميرنا حسني إن مكتب البابا تواصل مع الأنبا أنجيلوس، أسقف شبرا، والذي تواصل بدوره مع كهنة الكنيسة التي تنتمي إليها، من أجل الوصول لها وإخبارها بتكريم البابا تواضروس لها، موضحةً أنه كان من المفترض أن يكرمها البابا يوم الأربعاء المقبل مع مجموعة من الطلبة الموهوبين والمبتكرين الآخرين، إلا أنه بعد علمه أنها ستسافر قبل ذلك اليوم دعاها للتكريم منفردة.

وأضافت، في تصريحات لـ"الوطن"، أن البابا تواضروس قابلها في البداية في مكتبه بالكاتدرائية في لقاء خاص رفقة والدتها، أشاد خلاله بها وتحدث معها عن المسابقة وتفاصيلها بشكل دقيق، بحكم أنه صيدلي في الأساس، لافتةً إلى أنه داعبها بإخبارها أن الـclinical حين كان طالبا كانت محاضرة واحدة بالعام وليست دراسة كاملة.

وكشفت أنه سألها عن أحلامها وطموحاتها والتقط معها بعض الصور، ثم طلب منها عقب الصلاة أن تشرح تجربة المسابقة وما قامت به خلالها أمام جميع الموجودين بالكاتدرائية، كما أنه كان يساعدها على تبسيط المصطلحات العلمية، ومن ثم كرمها وأهداها درعا خاصا من الكاتدرائية.

وفازت ميرنا حسني، في شهر أغسطس الماضي، بمسابقة clinical skills العالمية برواندا، والخاصة بطلبة كلية الصيدلة الإكلينيكية من جميع أنحاء العالم، حيث تفوقت على 45 دولة شاركت بفرق مكونة من 5 طلاب لكل دولة، بينما شاركت منفردة كممثلة لمصر فيها.