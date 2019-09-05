ارتفع أعداد القتلى جراء الإعصار "دوريان"، الذي ضرب جزر البهاما، إلى 20 شخصا، الأربعاء، وفقا لدوين ساندز، وزير الصحة في جزر البهاما.

وكان إعصار "دوريان"، قد اجتاح جزر البهاما بعد وصوله للفئة الخامسة، يوم الأحد الماضي، واستمر لمدة يومين تقريبا تاركا فوضى وحطاما.

وقال رئيس الوزراء "هوبير مينيس" في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن في خضم واحدة من أعظم الأزمات الوطنية في تاريخ بلادنا"، وفقا لـ"Foxnews".

وأعلنت الأمم المتحدة، أن 70 ألف شخص بحاجة لمساعدة فورية في الباهاماس، بسبب الإعصار "دوريان"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ووفقا لـ"المركز الوطني للأعاصير"، يشق الإعصار طريقه متجها إلى الولايات المتحدة بالقرب من الساحل الشرقي لولاية فلوريدا ومن المتوقع أن يصل إلى كاروليناس، ليل الأربعاء أو الخميس.

وبالرغم من تحرك الإعصار ببطء إلا أنه تم تحذير السكان في ولاية فلوريدا وفرجينيا للاستماع إلى نصائح الطوارئ، ويتحرك الإعصار "دوريان" من شرق ولاية جورجيا إلى الشمال الغربي بسرعة تقارب 8 أميال في الساعة، مع أقصى سرعة للرياح المستمرة تبلغ 110 أميال في الساعة، بحسب "BBC".

وواجه نحو 396 ألف من سكان ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية بالأمس، أوامر من جانب السلطات بالإخلاء الإلزامي مع اقتراب إعصار "دوريان" من الولاية، وأوضحت متحدثة باسم مركز المعلومات المشترك بالولاية لورا ليونارد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن إعصار "دوريان" يقترب من ولاية كارولينا الشمالية، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.