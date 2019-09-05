أحمد خالد صاحب موقع يبيع المخلفات أونلاين: "اللاب توب فيه 25 جرام دهب"

حكى المهندس أحمد خالد، مؤسس أحد الشركات المتخصصة في مجال إدارة المخلفات، تفاصيل مبادرته الجديدة للتخلص من المخلفات إلكترونيا، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح خالد أنه بسبب دراسته للكيمياء تيقن أن المخلفات الصناعية والمنزلية ثورة كبيرة يجب استغلالها، مشيرا إلى أنهم توصلوا لعمل موقع إلكتروني من أجل جمع المخلفات الصناعية، مشيرًا إلى أنهم سيطوروا الموقع ليشمل مخلفات المنازل.

وأشار خالد إلى أن الموقع، الذي أطلقه يمكن الشركات من عرض مخلفاتها الصناعية للبيع على الموقع، مشيرًا إلى أنه يتيح عرض مخلفات الكرتون والبودرة والمخلفات المائية والأخشاب والحديد وأيضا المخلفات الخطرة.

وتابع: "بتيجي لي رسالة أنا عندي مثلا طن مخلفات كرتون وعايز أبيعهم لأعلى سعر وأنا بوصل باللي بيشتري الحاجات دي".

وأشار خالد إلى أن جامعي القمامة سيعرضون على الموقع أيضًا المخلفات التي بحوزتهم، لإعادة بيعها وتدويرها، مشيرا إلى أنهم عرفوا أن أحد المصانع يدفن 10 طن مخلفات شهريا رغم أن هذه المخلفات لها قيمة ويمكن بيعها، مشيرا إلى أنهم أجروا على المخلفات بعض التجارب وتوصلوا لطريقة لإعادة تدويرها وبيعها.

وأشار خالد أن عدد المسجلين على الموقع 500 ما بين بائعين ومشترين، موضحا أنه يحصل على نسبة من بيع المخلفات بعدما يقوم بنقلها من مصدرها للمشتري.

وتابع، "إحنا في مصر أحيانا بنستورد مخلفات خاصة مخلفات البلاستيك"، مشيرا إلى أن بعض الشركات الأجنبية عرضت مخلفاتها للبيع في مصر وطلبت شراء بعض المخلفات مثل كاوتشوك السيارات وغيرها.

ووصف خالد فكرة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الإلكترونية بأنها تعتبر مصنعا للذهب، لافتا إلى أن بعض أنواع اللاب توب تحتوي على 25 جراما من الذهب حال إعادة تدويره، مشددا على أن كمية المخلفات الإلكترونية في مصر مهولة.