يحدث اليوم.. استمرار قوافل "نور حياة" بالمحافظات وتكريم فريدة عثمان

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 5 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

استمرار عمل القوافل الطبية "نور حياة" في عدد من المحافظات

تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" عملها في محافظات الدقهلية بمدينة المنصورة، والمنوفية بمركز الباجور، والجيزة بمنطقة بولاق الدكرور، والشرقية بمدينة الزقازيق، وبني سويف بمركز بني سويف، ودمياط بمدينة دمياط الجديدة وذلك لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 12 محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط.

انعقاد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية

يعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (104) على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة

تبدأ جامعة القاهرة الكشف الطبي للطلاب الجدد لكليتي الآثار والتخطيط العمراني.

تسليم 312 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"

تسليم 312 وحدة سكنية "13 عمارة"، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

قطاع صندوق التنمية الثقافية يحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية"

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية" الذي يقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز، وذلك في السابعة مساء، بمقر مركز الحرف التقليدية خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط.

احتفال كبير وتكريم للسباحة فريدة عثمان بنادي الجزيرة

يقيم مجلس إدارة نادي الجزيرة برئاسة المهندس عمرو جزارين، رئيس النادي، حفلا كبيرا وتكريما السباحة فريدة عثمان لاعبة النادي والمنتخب الوطني، عقب عودتها من دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، إثر فوزها بذهبيتي 50 و100 متر فراشة، فضلا عن فضية 50 مترا حرة.

متحف قصر الأمير محمد على ينظم معرضا أثريا

ينظم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل معرضا أثريا مؤقتا بعنوان "ريشة في دواية" بسراي الإقامة؛ وذلك في إطار احتفال وزارة الآثار باليوم العالمي لمحو الأمية، واليوم العالمي للمعلمين وبدء العام الدراسي الجديد.

تنظيم إحتفالية بمناسبة مرور ألف عام على وفاة أبو الريحان البيرونى ببيت السناري

ينظم مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالتعاون مع بيت السنارى التابعين لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية بمناسبة مرور ألف عام على وفاة أبو الريحان البيرونى (ألف عام هجري على وفاته 440هـ - 1440هـ) في تمام الساعة الخامسة بمقر بيت السناري بالسيدة زينب.

مباراة ودية بين منتخبي السعودية ومالي

يلتقي منتخبا السعودية ومالي لكرة القدم، في إطار المباريات الودية في تمام الساعة السابعة مساء.

مباريات إطار ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

يلتقي منتخبا سيشيل ورواندا لكرة القدم في إطار ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في تمام الساعة 2 ظهرا، كما يلتقي في التصفيات ذاتها منتخبا تشاد والسودان في تمام الساعة الرابعة والنصف.

مباراة منتخبي أرمينيا وإيطاليا في تصفيات أمم أوروبا

يلتقي منتخبا أرمينيا وإيطاليا في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا في تمام الساعة السادسة مساء.