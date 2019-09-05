روى خالد خيري، صاحب مبادرة "مشاوير الهمم" تفاصيل مبادرته والتي تهدف لنقل كبار السن وذوي الإعاقة خاصة ممن يقطنون في الأدوار العليا، تسهيلًا عليهم وتخفيفًا لمعاناتهم، وحتى لا يكونون في حاجة لمساعدة الغير.

صاحب المبادرة: تلقيت بلاغا من أحد ذوي الإعاقة لم يغادر منزله منذ سنوات

وقال خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إن الفكرة انطلقت من معاناته مع والدته في أثناء نقلها نظرًا لمعاناتها من بعض المشاكل الصحية، مشيرًا أنه فكر في أن عدد كبير من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من هذه المشكلة.

وأوضح خيري، أنَّه بحث عما يفعله الأجانب لحل هذه المشكلة، مشيرًا أن ذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن كانوا يعانون خلال نقلهم بسبب حاجتهم لمن يحملهم من الكرسي المتحرك لمقعد السيارة، ثم من مقعد السيارة إلى الكرسي المتحرك مرة أخرى.

وأشار إلى أنَّ مبادرته تتضمن خدمة نقل مستخدمي الكراسي المتحركة من سكان الأدوار العليا التي لا يوجد بها مصعد، فـ تصلهم سيارة مجهزة ومعها فرد آخر غير السائق للمساعدة، لافتًا إلى أنه تفاجأ بمن أخبره أنه لم يغادر منزله منذ سنوات بسبب ذلك.

وأكّد أنَّ الجهات الحكومية لم تتجاوب مع مبادرته، مبينًا أنَّه يمتلك 3 سيارات فقط ويتجاوب مع البلاغات القريبة منه؛ نظرًا لعدم وجود إمكانيات للتوسع في نقل كبار السن وذوي الهمم.