سعر اليورو اليوم في مصر

واصل سعر اليورو ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس في عدد من البنوك المصرية من بينها البنك الأهلي وبنك مصر، وتقدم "الوطن" لقرائها خدمة أسعار بيع وشراء اليورو في البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.