سعر اليورو اليوم في مصر

ارتفع سعر شراء اليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنك الأهلي وبنك مصر أمام الجنيه المصري، فيما انخفض سعر البيع، وترصد "الوطن" سعر اليورو في البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.07 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.