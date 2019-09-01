تستعرض "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر، وذلك وفقًا لآخر تعاملات وردت اليوم، الأحد 1 سبتمبر الحالي على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.