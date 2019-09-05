أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن مصر باتت تنتهج نهجا عالميا في استخدام المبيدات بالمنتجات الزراعية بأسلوب علمي رشيد، ومن خلال منظومة متكاملة من القواعد العلمية.

وأضاف "عبدالمجيد"، في لقاء مع تامر شلتوت مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن القطاع يتابع أي تجاوزات في استخدام المبيدات الزراعية، مبينا أنه لا يجوز استخدام أي مبيد دون حصوله شهادة تسجيل في وزارة الزراعة، وفقًا للمرجعيات العالمية وهي الجمعية الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن المبيدات المغشوشة كانت تستخدم سابقًا بنسبة 19% وتحديدا منذ 4 سنوات، لكن انخفض استخدامها حاليا إلى 14% ، بسبب الوعي الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين.

وتابع "عبدالمجيد"، أن وزارة الزراعة تتابع تداول المبيد بأساليب صحيحة، وتمتلك نحو 1623 مركبًا لاستخدام المبيدات، ويجرى اختيارها بشكل مناسب، موضحا "نعمل باستمرار على رفع الوعي لدى المزراعين بضرورة استخدام المبيدات المناسبة والسليمة، والابتعاد عن المغشوشة".