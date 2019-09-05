يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الدور الثاني والمتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى، تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعة، اليوم وحتى الاثنين المقبل، من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.

وتستعرض "الوطن" بالخطوات طريقة تسجيل الرغبات على النحو التالي:

(1) قم بفتح المتصفح (Internet Explorer) ثم اكتب في شريط العنوان الرابط التالي:

https://www.tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

- ستظهر لك الشاشة التالية

1- شاشة يمكنك الاطلاع من خلالها على دليل البنين ودليل البنات والذي يحتوي على شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، وكذلك يمكنك الاطلاع على الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

- للدخول إلى تسجيل رغباتك اضغط على رابط "اضغط هنا لبدء التسجيل".

(2) بعد الضغط على رابط بدء التسجيل ستظهر لك الشاشة التالية -

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، والذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية، وقم بإعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة ثم اضغط على الخطوة التالية.

(3) إذا كنت تدخل لتسجيل رغباتك لأول مرة ستظهر لك الشاشة التالية شاشة رقم (3).

- أما إذا كنت قد سبق لك ادخال رغباتك من قبل وأردت تعديلها ستظهر لك الشاشة رقم (4).

- إذا كنت من إحدى محافظتي "شمال سيناء أو جنوب سيناء" فإنه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين. (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري)، وعند دخولك إلى شاشة البيانات الأساسية سيجد أنه مفتوح لك التقديم في منطقة الوجه البحري كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط على الخطوة التالية أما إذا أردت تغيير المنطقة وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فإنك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة "هل ترغب في تبديل المنطقة " بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلى منطقة القاهرة وأخيرا اضغط على الخطوة التالية.

- إذا كنت من محافظة "البحر الأحمر"، فإنه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي"، وعند دخولك إلى شاشة البيانات الأساسية ستجد أنه مفتوح له التقديم في منطقة الوجه القبلي كمنطقة رئيسية، فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط على الخطوة التالية، أما إذا أردت تغيير المنطقة وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فإنك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة "هل ترغب في تبديل المنطقة " وبالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلى منطقة القاهرة وأخيرا اضغط على الخطوة التالية.

- أما إذا كنت من أي محافظة أخرى غير المحافظات الثلاثة "شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر" فإنه لن تظهر لك هذه الجملة، وبالتالي لن يمكنك تغيير المنطقة وأخيرا اضغط على الخطوة التالية.

(4) إذا كنت قد تقدمت برغباتك من قبل وأردت الدخول لتعديل رغباتك ستظهر له الشاشة التالية - شاشة (4)- حيث يمكنك من خلالها تعديل رغباتك السابقة، وذلك من خلال الضغط على رابط " تعديل هذة القائمة" أو البدء في إدخال قائمة رغبات جديدة من خلال الضغط على رابط "قائمة جديدة".

(5) سواء إن كنت قادما من شاشة (3) أو شاشة (4) ستظهر لك شاشة إدخال الرغبات – شاشة (5)– لتبدأ في إدخال رغباتك.

- لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمامك خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

"إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".

- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة" الموجود في الصورة التالية.

- يمكنك التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

- بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

(6) بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة رقم (5) ستظهر لك قائمة بالرغبات التي ادخلتها لتتأكد منها - كما في الشاشة التالية شاشة ( 6 )- فإذا أردت التعديل في أي رغبة منها قم بالضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

والشاشة (6) نظرا لطولها فقد تم تقسيمها علي صورتين (أ- ب).

(7) بعد أن تأكدت من رغباتك فستجد في آخر الشاشة - شاشة (6) جزء (ب)- حقول لادخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، ثم إدخال الرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل"؛ لحفظ كل بياناتك ورغباتك.

(8) بعد الضغط على "تسجيل" في الشاشة السابقة تظهر لك الشاشة التالية –شاشة (7)- وفيها كل الرغبات وكل البيانات التي تم إدخالها والتي يمكن طباعتها في حالة وجود طابعة متصلة بالجهاز وذلك بالضغط على زر "اطبع الاستمارة وإيصال التسليم" الموجود في وسط الشاشة والمشار إليه في الصورة.