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الزمالك يطلب إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري

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محافظة أسيوط تبحث سبل تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

محافظة أسيوط تبحث سبل تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

برامج للحصول على الدكتوراه من المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباي ودلهي

برامج للحصول على الدكتوراه من المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباي ودلهي

رئيس وزراء تركيا السابق عن قرار إحالته لـ"الانضباط": نتمسك بمواقفنا

رئيس وزراء تركيا السابق عن قرار إحالته لـ"الانضباط": نتمسك بمواقفنا

تسمم 10 أشخاص بعد تناول "وجبة كشري" في السويس

تسمم 10 أشخاص بعد تناول "وجبة كشري" في السويس

بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة تعيينات دبلوماسية لـ25 سفيرا بـ"الخارجية"

بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة تعيينات دبلوماسية لـ25 سفيرا بـ"الخارجية"

وزير التموين يفتتح المنطقة اللوجستية في طنطا

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أحد الجنود الباقين من الحرب العالمية: بغيضة.. ولكن إجبارية لحماية الإنسانية

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"الوطن" تصل إلى جنود الحرب العالمية: مغربي هرب من اضطهاد الأهل فاصطدم بويلات المعركة

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