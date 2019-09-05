صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار جمهوري بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والصين، بشأن تمويل الجانب الصيني وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس الذي حمل رقم 21 لسنة 2019.

وكان مجلسا النواب والوزراء وافقا على الخطابات التي وُقعت في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، وتشمل تنفيذ الجانب الصيني أعمال استبدال 8 أجهزة للتحكم بجهازين متطورين مع الأجهزة المساعدة في مركز البث الرئيسي في القاهرة والمواقع الفرعية التابعة، وإضافة 57 موقعا جديدا بأحدث المعدات في مجال المؤتمرات التليفزيونية، واستبدال معدات 33 موقعا تابعا للمرحلة الأولى بأحدث المعدات، مع الحفاظ على المعدات الموجودة في 110 مواقع تابعة للمرحلة الثانية من المشروع دون تغيير، واستبدال المعدات العاطلة فقط.

ويوفد الجانب الصيني مهندسين وفنيين لتركيب ومعالجة المعدات، مع شحن المعدات اللازمة، والبرامج الداعمة وقطع الغيار والكماليات إلى ميناء الإسكندرية، مع توفير خدمة سنة واحدة من التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج، مع إعطاء ضمان لمدة عام على المعدات الموردة بدءً من تاريخ انتهاء تركيبها.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 79 مليون يوان صيني، خصما من حساب المنحة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين الموقع أواخر 2014.