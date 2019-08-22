أخبار ماتفوتكش: السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أقره مجلس النواب، وتنص المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس – على أن أحكامه تسرى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لإحكام هذا القانون.

الظهور الأول لتصميم قطار مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

نشرت صفحة "خريطة مشروعات مصر"، على موقع "يوتيوب"، فيديو يستعرض الظهور الأول لتصميم مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر.

بعد إعلان المجلس السيادي.. 6 تحديات تهدد مسار التغيير السياسي بالسودان

أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني، في تطبيق عملي للاتفاق السياسي الذي وقع هذا الأسبوع إلا أن هناك جملة من التحديات يتطلب تجاوزها، ليصل السودانيون إلى بر الأمان.

الإمارات تنفي دعم تحركات الانفصاليين في جنوب اليمن

نفت الإمارات الاتهامات التي توجّهها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين في جنوب اليمن، فيما أكّدت الحكومة أنّها لن تشارك في حوار دعت إليه السعودية قبل انسحاب الانفصاليين من المواقع التي سيطروا عليها مؤخرا، وقال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة سعود الشامسي أمام مجلس الأمن "يؤسفنا سماعنا عن مزاعم وإدعاءات موجهة ضد بلادي حول التطورات في عدن، وهي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلا"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية "وام".

كيف يستعد مرشحو الرئاسة في تونس للجولة الأولى من الانتخابات؟

يستعد 26 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين المقبولين، حيث تقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في نوفمبر في 15 سبتمبر 2019، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، وتبدأ الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر، وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

أول بيان لـ"الداخلية" حول واقعة الاعتداء على معاق الشرقية: اتهموه بالسرقة وضربوه

أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة الذهنية في محافظة الشرقية، أكدت فيه أن أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شاب من ذوي الإعاقة، بالضرب داخل محل حلاقة، وقالت الوزارة في أول بيان لها حول الواقعة، إنها شكلت على الفور، فريق بحث جنائي تمكن من تحديد شخصية المجني عليه ومرتكبي الواقعة، وتوصلت الجهود لقيام مالك محل حلاقة، وعاملين، حلاق، وميكانيكي، جميعهم مقيمين بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالتعدي بالضرب على المجني عليه، وهو عامل بمقهى، 17 عاما، داخل المحل الخاص بالأول وتصوير الواقعة بمعرفة كهربائي، ونشر الفيديو المُشار إليه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار على القاهرة الجمعة والسبت

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة عبر الموقع الرسمي لها، بأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الخميس، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة الجمعة والسبت، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

أول ظهور لـ إليسا بعد الاعتزال.. ومتابعوها: "ارتاحي واتبني طفل"

شاركت الفنانة اللبنانية، إليسا، مُتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت الفنانة من الخلف، أمام إحدى الشُرفات، بملابس كاجوال، وشعر مُنسدل، خلال تواجدها بلندن، وتفاعل العديد من متابعي الفنانة، مع الصورة، التي تعد أول ظهور لها، عقب قرار اعتزالها، التي أعلنت عنه مؤخرًا، حيث حصدت نحو 67 ألف تسجيل إعجاب.

نجاة فريق غزل المحلة من حادث مروع

نجا فريق غزل المحلة من الموت المحقق بسبب انقطاع "سلك الفرامل" الخاص بالأتوبيس المتجه بالفريق للأكاديمية البحرية بالإسكندرية مما أدى إلى اصطدامه بأربع سيارات ملاكي، وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة دمنهور، عن تلف 4 سيارات وأتوبيس الفريق ودون أي خسائر بشرية.

مدرب الزمالك الجديد يكشف عن بند في عقده يمنعه من الحديث لوسائل الإعلام

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن بند جديد في عقده مع القلعة البيضاء يمنعه من الحديث لوسائل الإعلام خلال تواجده مع نادي الزمالك، حسبما أكد للوطن سبورت، وأكد الصربي ميتشو في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أن هناك بند متواجد في عقده يمنعه من الحديث لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من أجل الحديث لوسائل الإعلام، سواء تليفزيونية أو صحفية.